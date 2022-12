Diogo Costa: "Erros ninguém os quer cometer..."

Diogo Costa reagiu esta segunda-feira nas redes sociais à eliminação de Portugal no Campeonato do Mundo, tendo feito uma breve referência ao erro que cometeu no lance do golo de Marrocos no jogo dos quartos de final.

"Não era o desfecho que queríamos, tínhamos a ambição de ganhar o mundial, não conseguimos... mas com a certeza que demos tudo em campo. Erros ninguém os quer cometer, quando acontecem servem de aprendizagem e crescimento diário. Um obrigado a todos os portugueses", afirmou o guardião internacional português, titular nos quatro jogos da seleção nacional no Mundial 2022, no Instagram.

Portugal foi afastado do Mundial2022 no sábado, ao perder nos quartos de final com Marrocos, por 1-0, com um golo de Youssef El-Nesyri.

Nas meias-finais, Marrocos vai defrontar, na quarta-feira, a campeão mundial em título, França, que eliminou a Inglaterra também no sábado, enquanto a Croácia vai medir forças com a Argentina, na terça-feira.