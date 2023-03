Diogo Costa dispensado da seleção por lesão. Celton Biai integra convocatória

Diogo Costa foi esta quarta-feira dispensado do estágio da seleção nacional, que está a decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O guarda-redes do FC Porto tem uma mialgia muscular e, após a realização de exames, foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para os encontros frente ao Liechtenstein e Luxemburgo.

Celton Biai, habitual suplente de Bruno Varela no Vitória de Guimarães e que iniciou o estágio da seleção principal apesar de não fazer parte da convocatória, passa assim a fazer parte do lote de 25 convocados para este duplo compromisso.

A seleção nacional tem uma sessão agendada para esta quarta-feira às 17:30, na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na terça-feira, Roberto Martínez contou com todos os 25 jogadores convocados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, assim como Diogo Leite e Gonçalo Inácio, as duas caras novas nas opções do técnico espanhol.

O encontro Portugal-Liechtenstein está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, Portugal joga a segunda ronda do grupo no Luxemburgo. O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

