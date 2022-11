Dinamarca e Tunísia no primeiro jogo sem golos do Mundial

A Dinamarca e a Tunísia empataram hoje a zero em Al Rayyan, em encontro da primeira jornada do Grupo D do Mundial de futebol de 2022.

No que foi o primeiro encontro sem golos na prova, as duas equipas passam a contar um ponto.

O outro encontro da ronda inaugural do agrupamento realiza-se ainda esta terça-feira, a partir das 19.00 (em Lisboa), entre a França, campeã em título, e a Austrália.

It ends all square at the Education City Stadium @adidasfootball | #FIFAWorldCup - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.