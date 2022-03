Diego Schwartzman confirmado no Millennium Estoril Open

Após a confirmação da presença do top 10 mundial Felix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman é o segundo nome anunciado para a sétima edição do Millennium Estoril Open, o maior evento tenístico nacional, organizado pela 3LOVE entre 23 de abril e 1 de maio nas instalações do Clube de Ténis do Estoril.

O número um argentino dos últimos anos ocupa atualmente o 15º posto da hierarquia mundial e é um sério candidato ao título em solo português, atendendo à sua apetência por superfícies em terra batida e à forma evidenciada no recente mês de fevereiro - tendo jogado duas finais (Buenos Aires, Rio de Janeiro) e uma meia-final (Córdoba) no pó de tijolo da gira sul-americana.

Será a estreia absoluta do popular "El Peque" no nosso país. «Vai ser uma experiência espetacular para mim, a primeira vez em Portugal e no Millennium Estoril Open. Espero disfrutar ao máximo com todos os fãs e poder ganhar muitos encontros!», referiu Diego Schwartzman numa mensagem para os aficionados portugueses.

"Diego Schwartzman é, não só um dos melhores jogadores do mundo em terra batida, mas também um grande competidor com um ténis surpreendentemente pesado e ofensivo para a sua estatura física", refere João Zilhão. Para o diretor do Millennium Estoril Open, o argentino «tem uma das melhores esquerdas do circuito e a sua rapidez permite-lhe passar da defesa para o ataque diante de qualquer adversário. Será um prazer vê-lo atuar pela primeira vez diante do público português no Clube de Ténis do Estoril e é, à partida, um dos favoritos ao triunfo».

Pequeno Gladiador Tomba-Gigantes

Batizado em honra do herói nacional Diego Maradona, é descendente de uma família judaica que escapou ao holocausto da Segunda Guerra Mundial. O bisavô materno, de origem polaca, foi colocado num comboio para um campo de concentração nazi e só conseguiu fugir depois de a ligação entre duas carruagens se ter quebrado; a família do pai também emigrou da Rússia para a Argentina. Diego começou a jogar aos 7 anos, num clube fundado por judeus (Club Nautico Hacoaj) que permitiu a muitos jovens judaicos praticar desportos que lhes eram vedados noutros clubes devido às suas origens religiosas.

Rapidamente se destacou pela sua rapidez e aceleração de bola. E nunca deixou de ser "El Peque", nem mesmo após a passagem dos escalões juvenis para o circuito profissional: com uma altura oficial de 1,70m (embora ele próprio afirme ter apenas 1,68m), o jogador de Buenos Aires tornou-se no mais baixo tenista do top 8 mundial desde o lendário norte-americano Harold Solomon (igualmente com 1,68m) em 1981; é também o mais baixo semifinalista de Roland Garros desde o mesmo Harold Solomon, em 1980, e é o mais baixo finalista na história dos torneios Masters 1000, iniciada em 1990.

Mas os campeões não se medem aos palmos - e Diego Schwartzman está habituado a fazer figura de David num circuito profissional masculino povoado por Golias, tendo em conta que a média de altura do top 100 e da elite dos 10 primeiros não pára de crescer. O jogador de Buenos Aires conta mesmo com uma vitória sobre o seu ídolo de juventude Rafael Nadal em terra batida, nas meias-finais do Masters 1000 de Roma, em 2020. E não é apenas exímio no pó de tijolo, superfície na qual jogou as meias-finais de Roland Garros em 2020 e mais dois quartos-de-final em 2018 e 2021; também foi duas vezes quarto-finalista no US Open, em 2017 e 2019. O seu palmarés inclui quatro títulos em 14 finais no ATP Tour, três deles na terra batida e um em hardcourts.

Considerado pelos seus pares como um exemplo de fair-play, Diego Schwartzman é também um dos mais simpáticos e populares tenistas do circuito.

A apresentação do quadro competitivo e novidades da sétima edição do Millennium Estoril Open será feita no Hotel Cascais Miragem (hotel oficial do evento) a partir das 11 horas do próximo dia 29 de março, com transmissão na CNN Portugal; o torneio decorre de 23 de abril a 1 de maio e os bilhetes já estão à venda, em exclusivo, na www.blueticket.pt.