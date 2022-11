Dia decisivo para a Alemanha. Espanha, Japão e Bélgica com um pé nos oitavos

No primeiro jogo, a Alemanha foi derrotada pelo Japão por 2-1.

Bélgica, Espanha e Japão podem qualificar-se este domingo para os oitavos de final do Mundial2022, na segunda jornada dos respetivos grupos, que pode deixar pelo caminho a Alemanha, quatro vezes campeã mundial.

No Grupo E, a Alemanha estreou-se na competição com uma derrota frente ao Japão (1-2) e um novo desaire frente à formação espanhola, que goleou a Costa Rica na abertura (7-0), pode significar um adeus precoce à competição, se os costa-riquenhos não vencerem os japoneses.

Já a Costa Rica fica pelo caminho caso seja derrotada e a Alemanha não vença.

Quanto à formação espanhola, campeã mundial em 2010, garante o apuramento se vencer a Alemanha e a Costa Rica não ganhar ao Japão, enquanto a formação nipónica apura-se se vencer a Costa Rica e a formação alemã não triunfe.

Este grupo pode já ficar decidido em relação aos apurados, caso Japão e Espanha, que se enfrentam na última jornada, vençam, com o jogo entre ambos a definir então o primeiro lugar do grupo.

O jogo entre o Japão e a Costa Rica está agendado para 13:00 locais (10:00 em Lisboa), enquanto o Espanha-Alemanha vai fechar o dia, às 22.00 (19.00).

No Grupo F, a Bélgica, que bateu no arranque o Canadá (1-0), garante o apuramento para os 'oitavos' se vencer Marrocos, enquanto uma derrota do Canadá frente à Croácia deixa os canadianos fora da competição.

Marrocos e Croácia, que empataram na primeira ronda (0-0), não se conseguem apurar nem são eliminados na segunda jornada, seja qual for o resultado dos seus jogos.

O jogo entre a Bélgica e Marrocos está marcado para as 16.00 (13.00), enquanto o Croácia-Canadá se disputa às 19:00 (16.00).