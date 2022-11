Dia decisivo. Argentina procura vencer para passar aos oitavos

A Argentina procura esta quarta-feira uma vitória que lhe garanta a presença nos oitavos de final do Mundial2022, num dia em que todas as equipas do grupo C têm possibilidade de se apurar para a fase seguinte.

No caso do grupo D só a França está já apurada, e todas as outras equipas (Austrália, Tunísia e Dinamarca) podem apurar-se para os oitavos.

No grupo C, a Argentina, de Lionel Messi, vai defrontar a Polónia e assegura a passagem à próxima fase com uma vitória, enquanto a derrota significa a eliminação. Um empate é suficiente para os polacos avançarem para os oitavos, mas obriga a seleção duas vezes campeã do mundo a fazer contas, sendo que aos europeus até a derrota pode chegar, dependendo de terceiros.

No outro jogo do grupo, a Arábia Saudita precisa de um triunfo frente ao México para ter a certeza que avança pela segunda vez na história para a segunda fase, reeditando o feito de 1994, sendo que o empate pode chegar, dependendo do resultado do outro jogo. Em caso de derrota, os sauditas ficam fora da prova, enquanto os mexicanos precisam de ganhar para terem hipóteses. Os dois jogos estão agendados para as 19.00.

Quanto ao grupo D, a França, campeã em título, já tem o apuramento assegurado e vai procurar garantir o primeiro lugar frente à Tunísia, que precisa de vencer para manter a esperança de se apurar.

No outro jogo, a Austrália qualifica-se pela segunda vez para próxima fase, reeditando o feito de 2006, se vencer a Dinamarca, podendo até o empate chegar, ao contrário dos dinamarqueses, a quem apenas a vitória serve. Estas partidas jogam-se a partir das 15.00.

O Campeonato do Mundo, com Portugal já apurado para os oitavos de final, decorre até 18 de dezembro, no Qatar.