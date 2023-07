Di María: "Poder voltar à minha casa é algo único"

Recebido em apoteose, Di María saltou, bateu no peito e acenou aos milhares de benfiquistas presentes na Praça Centenarium, junto à estátua de Eusébio, não escondendo a satisfação pela receção.

Depois colocou um cachecol ao pescoço e falou à nação encarnada. "Muito obrigado a todos. Sei que em Portugal não é normal fazer-se estas coisas. Todos estão aqui para me ver. Os meus sentimentos são únicos e inigualáveis, poder voltar à minha casa, é algo único", discursou, a partir de uma varanda do Estádio da Luz.

"O presidente fez-me voltar a casa. Tinha vontade de voltar, de ser novamente feliz. Sinceramente, é a equipa do meu coração", acrescentou. "Espero conseguir títulos. Oxalá que no ano que vem possamos conquistar o 39", concluiu.

O extremo, de 35 anos, jogou na última temporada ao serviço dos italianos da Juventus, mas não renovou o vínculo com o emblema de Turim, optando por voltar ao clube que lhe abriu a 'porta' da Europa em 2007 e que representou até 2010.

Di María chegou a Lisboa no início da época 2007/08, proveniente do Rosario Central - clube da terra natal e em que se formou -, então com apenas 19 anos, e permaneceu durante três épocas em Lisboa, antes de ser transferido para o Real Madrid, num negócio global de mais de 30 milhões de euros.

Na Luz, 'Angelito' contabilizou 124 jogos e 15 golos, conquistando o título de campeão em 2009/10 e duas taças da Liga, em 2008/09 e 2009/10, sendo que chegou a ser companheiro de equipa do atual presidente das 'águias', Rui Costa, em 2007/08, a primeira do extremo em Lisboa e a última da carreira do então médio internacional luso.

Seguiram-se cinco anos de ligação ao Real Madrid (190 jogos e 35 golos), uma curta passagem pelo Manchester United (32 jogos e quatro golos), em 2014/15, e sete temporadas no Paris Saint-Germain (295 partidas e 92 golos), entre 2015 e 2022.

Finda a ligação ao PSG, 'El Fideo' assinou um vínculo de apenas uma época com a Juventus, pela qual disputou 40 encontros oficiais e marcou oito golos, tendo mesmo defrontado o Benfica na fase de grupos da última edição da Liga dos Campeões, bem como o Sporting, nos quartos de final da Liga Europa.

O internacional argentino, campeão do mundo em dezembro, no Qatar, é o segundo reforço assegurado pelos 'encarnados' para a temporada 2023/24, depois do médio turco Orkun Kokçü (ex-Feyenoord).