Desportistas mais bem pagos. Lista da Forbes tem um novo líder

A revista Forbes revelou esta quinta-feira o top-10 dos desportistas mais bem pagos do Mundo. E há uma novidade na liderança, com Lionel Messi a suceder a Connor McGregor, lutador de artes marciais mistas.

Messi, que no último verão trocou o Barcelona pelo PSG, ganhou 124,5 milhões de euros (brutos) nos últimos 12 meses. Apesar de em Paris auferir menos em termos de salários, o internacional argentino aumentou as receitas de patrocínios.

Este ranking inclui ganhos em salários, patrocínios e prémios entre 1 de maio de 2021 e 1 de maio de 2022.

Na segunda posição da lista surge o basquetebolista LeBron James, dos Lakers, com ganhos de 116,1 milhões de euros. No terceiro posto está Cristiano Ronaldo, com 110,2 milhões de euros.

Eis o top 10

1- Lionel Messi (PSG) 124,5M

2- LeBron James (Los Angeles Lakers, NBA) 116,1M

3- Cristiano Ronaldo (Manchester United) 110,2M

4- Neymar (PSG) 91M

5- Stephen Curry (Golden State Warriors, NBA) 88,9M

6- Kevin Durant (Brooklyn Nets, NBA) 88,2M

7- Roger Federer (Ténis) 86,9M

8- Canelo Alvarez (Boxe) 86,2M

9- Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers, NFL) 80,4M

10- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, NBA) 77,5M