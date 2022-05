Desp. Chaves perde em Moreira de Cónegos mas está de volta à I Liga

Três anos depois, o Desportivo de Chaves está de volta à I Liga. Depois de ter vencido na primeira mão por 2-0, os flavienses foram a Moreira de Cónegos perder por 1-0, resultado que acabou por servir para garantir uma vaga na I Liga.

Em Moreira de Cónegos, Paulinho marcou, aos 25 minutos, o golo da equipa da casa, que não foi suficiente para superar a formação transmontana, que trazia uma vantagem de 2-0 da primeira mão, disputada em Chaves no fim de semana passado.

Os flavienses, terceiros na II Liga 2021/22, vão cumprir na próxima temporada a 17.ª presença entre os 'grandes', e primeira desde 2018/19. Por sua vez, o Moreirense está de volta ao segundo escalão depois de oito anos no topo do futebol português.

Nas contas da II Liga, o Sporting da Covilhã garantiu a continuidade no segundo escalão, depois de bater o Alverca por 2-0. Na primeira mão, disputada em Alverca, as equipas tinham empatado a zeros. Com este resultado, a equipa do RIbatejo continua no terceiro escalão do futebol.