Deschamps continua como selecionador de França e acaba com o sonho de Zidane

Didier Deschamps vai manter-se como selecionador francês, independentemente do que acontecer neste Mundial. A notícia foi avançada ontem pelo jornal Le Parisien, que garante que o treinador já tomou a decisão - pela parte da federação francesa estava decidido, uma vez que o vínculo seria renovado automaticamente caso atingisse as meias-finais do Campeonato do Mundo, o que já é uma realidade (jogam na quarta-feira frente a Marrocos).

Esfuma-se assim a possibilidade falada há algum tempo, de que o futuro selecionador seria Zinedine Zidane, que está sem treinar desde que deixou o Real Madrid por ter o sonho de orientar a França.

Zidane, aliás, tem recusado vários convites desde que em maio de 2021 deixou o comando técnico dos merengues, clube pelo qual conquistou três Ligas dos Campeões e dois campeonatos espanhóis, entre muitos outros títulos.

De acordo com o Le Parisien, Deschamps já tomou a decisão e terá o seu contrato automaticamente renovado até ao Europeu de 2024, o que significa que irá completar três Campeonatos da Europa depois de ter somado também três Campeonatos do Mundo.

Deschamps, 54 anos, foi questionado sobre este tema na conferência de imprensa após o jogo com a Inglaterra, que a França venceu por 2-1. "Cada coisa a seu tempo. Foi bom atingirmos os objetivos traçados pelo presidente da federação, ele está contente, assim como os adeptos. Quero desfrutar do facto de estarmos outra vez entre as quatro melhores seleções do Mundo. Mas neste momento só penso no jogo com Marrocos", disse o técnico, sem abrir o jogo.

O selecionador francês está no cargo desde julho de 2012, quando substituiu Laurent Blanc. Em 2016 perdeu a final do Europeu para Portugal. Mas depois sagrou-se campeão do Mundo em 2018 e conquistou a Liga das Nações em 2020/21. Como jogador foi também campeão mundial (1998) e da Europa (2000). Agora pode tornar-se bicampeão do Mundial, mas para isso terá de passar Marrocos e depois vencer na final o vencedor do Argentina-Croácia.