Depois de vencer o Gana, seleção portuguesa fez jantar de equipa em Doha

Jogadores da seleção jantaram no restaurante Tatel, em Doha.

Um dia depois de terem vencido o primeiro jogo no Mundial, os jogadores da seleção portuguesa aproveitaram as horas livres dadas por Fernando Santos, fazendo um jantar de equipa. O local escolhido foi o restaurante Tatel, em Maha Island, em Doha. Apesar da folga, os jogadores voltaram ao hotel às 23.30 horas.

Dos 26 convocados, só José Sá, João Cancelo e Bernardo Silva não estiveram no jantar, tendo em vez disso visitado as respetivas famílias, que estão no Qatar.

