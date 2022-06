Defesa do West Ham condenado a 180 horas de serviço comunitário por maltratar gato

O defesa francês do West Ham Kurt Zouma foi condenado esta quarta-feira (01) a cumprir 180 horas de serviço comunitário depois de admitir ter pontapeado e esbofeteado o seu gato de estimação.

Zouma provocou indignação internacional depois de ter surgido nas redes sociais, em fevereiro passado, um vídeo no qual se vê o jogador a arremessar o animal de estimação na sua cozinha, antes de lhe atirar com um par de sapatos.

Ele foi visto a bater na cabeça do gato e dizer: "Eu juro que vou matá-lo". O clip, compartilhado na rede Snapchat, apresentava emojis de riso.

O episódio levou o West Ham a multá-lo em 294.000 euros. Zouma perdeu também um lucrativo acordo de patrocínio com a Adidas e um lugar na seleção de França.

O jogador da Premier League chegou a tribunal cercado por guarda-costas para enfrentar uma multidão de jornalistas à espera... e uma pessoa vestida de gato.

Quando o jogador entrou, o manifestante solitário mostrou-lhe um polegar para baixo.

A juíza distrital Susan Holdham disse a Zouma e ao seu irmão mais novo Yoan, que filmou o incidente, que as suas ações foram "vergonhosas e repreensíveis".

"Você deve estar ciente de que outros o admiram e muitos jovens aspiram a imitá-lo", disse a juíza, mas aceitou que ambos expressaram "arrependimento genuíno".

Kurt Zouma declarou-se culpado no mês passado de duas acusações sobre sofrimento desnecessário causado a um animal.

Além das horas de serviço comunitário e da proibição de manter gatos por cinco anos, Zouma ficou responsável por pagar as custas judiciais de mais de dez mil euros.

Yoan Zouma, de 24 anos, foi condenado a 140 horas de serviço comunitário.

Um jogador de futebol de divisões inferiores, o imrão mais novo de Kurt Zouma enviou o vídeo para uma mulher com quem iria sair, mas ela cancelou o encontro depois de ver as imagens.

"Eu não acho que bater num gato desse jeito seja boa ideia - não precisa vir hoje", disse-lhe a mulher em causa.

A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, que apresentou a queixa, chamou as ações dos irmãos de "chocantes". "Esperamos que este caso sirva como um lembrete de que todos os animais merecem ser tratados com bondade, compaixão e respeito, e que não toleraremos a crueldade de ninguém", disse Dermot Murphy, chefe de inspeção da RSPCA.

Já o clube West Ham disse após o caso que condenava "nos termos mais fortes qualquer forma de abuso ou crueldade contra animais". "Este tipo de comportamento é inaceitável e não está de acordo com os valores do nosso clube", acrescentou em comunicado.

"48 horas depois do surgimento das imagens, multámos Kurt no máximo disponível para o clube", afirmou o West Ham. "O dinheiro foi doado para grupos de bem-estar animal."