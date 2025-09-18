Defesa do Real Madrid e três ex-jogadores acusados de divulgação de vídeos de conteúdo sexual explícito

O defesa do Real Madrid, Raúl Asencio, e os ex-jogadores das camadas jovens do clube, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, foram acusados de divulgarem vídeos de teor sexual envolvendo duas jovens, uma das quais menor de idade, sem autorização.O Tribunal n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana, na Gran Canaria, decidiu abrir um processo contra os quatro. Segundo o Tribunal Superior de Justiça das Canárias, o juiz exige que Ruiz, Rodríguez e García paguem uma caução de 20 mil euros cada, enquanto Raúl Asencio terá pagar uma caução de 15 mil euros.A diferença nos valores reside no facto de que os três primeiros não são acusados apenas de terem difundido os vídeos, mas também de serem os autores dessas gravações, sem a autorização das lesadas.