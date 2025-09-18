Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Raúl Asencio, defesa do Real Madrid
Defesa do Real Madrid e três ex-jogadores acusados de divulgação de vídeos de conteúdo sexual explícito

Raúl Asencio e outros três ex-jogadores terão divulgado vídeos sem autorização.
O defesa do Real Madrid, Raúl Asencio, e os ex-jogadores das camadas jovens do clube, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, foram acusados de divulgarem vídeos de teor sexual envolvendo duas jovens, uma das quais menor de idade, sem autorização.

O Tribunal n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana, na Gran Canaria, decidiu abrir um processo contra os quatro.

Segundo o Tribunal Superior de Justiça das Canárias, o juiz exige que Ruiz, Rodríguez e García paguem uma caução de 20 mil euros cada, enquanto Raúl Asencio terá pagar uma caução de 15 mil euros.

A diferença nos valores reside no facto de que os três primeiros não são acusados ​​apenas de terem difundido os vídeos, mas também de serem os autores dessas gravações, sem a autorização das lesadas.

