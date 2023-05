O empate em Alvalade com o Sporting no domingo e a vitória do FC Porto em Famalicão adiaram a decisão da atribuição do título para este sábado, com os dois rivais separados por dois pontos. Em toda a história das 88 edições da I Liga, já houve 30 decisões na derradeira ronda e apenas por uma vez o campeão não foi o clube que chegou como líder. Destas 30 decisões, em 10 os encarnados chegaram à última jornada na liderança e confirmaram o troféu.

Este sábado, o Benfica recebe na Luz o Santa Clara e o FC Porto mede forças no Dragão com o V. Guimarães, com ambos os jogos agendados para as 18.00. E as contas são muito simples: em caso de vitória, as águias festejam o título, e até o empate deve bastar, pois em caso de igualdade pontual, o critério de desempate é a diferença de golos marcados e sofridos e seria preciso os dragões golearam os vimaranenses por 12 golos de diferença. Caso o Benfica saia derrotado e o FC Porto vença, a equipa de Sérgio Conceição é que faz a festa.