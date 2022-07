David Neres rejeita estatuto de estrela e elogia "ideias ofensivas" de Schmidt

David Neres, extremo brasileiro de 25 anos e o reforço mais sonante do Benfica contratado esta época, rejeita o estatuto de estrela do plantel após a saída de Darwin Nunez para o Liverpool, garantido que o plantel vale pelo seu todo.

"Claro que não, aqui todos têm qualidade. Creio que não temos estrelas ou uma estrela, massim um grupo muito forte. Temos muitos jogadores de muita qualidade e o que posso prometer sempre é garra, dedicação e vontade de vencer", disse esta segunda-feira após um treino no estágio que o Benfica está a realizar em Inglaterra.

O brasileiro, contratado aos ucranianos do Shakhtar Donetsk por 15,3 milhões de euros, e que ficou com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mostrou-se agradado com os primeiros dias de trabalho e deixou um elogio ao treinador Roger Schmidt.

"Já o conhecia da Holanda [Países Baixos], enfrentámo-nos algumas vezes [o brasileiro jogava no Ajax e o téncico alemão treinava o PSV]. Creio que é um treinador muito capaz, creio não, tenho a certeza, com ideias ofensivas e é o que a gente precisa", atirou, perspetivando um bom começo de época dos encarnados: "Tenho certeza que vamos estar prontos. O nosso objetivo é entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, vamos trabalhando dia a dia, ouvindo o que o mister tem a dizer, aprender as suas ideias, para chegarmos lá preparados", reiterou.

Individualmente, e apesar de não ter competição desde janeiro - foi contratado pelo Shakhtar mas com o início da guerra o campeonato ucraniano foi interrompido -, o brasileiro garantiu estar em boas condições físicas. "Estou a sentir-me bem, a trabalhar forte, a assimilar a cada dia mais as ideias do mister. Estamos muito focados e preparados para a época que aí vem", acrescentou.

As declarações do jogador antecederam ontem um treino no St.George"s Park, em Burton Upon Trent, numa sessão em que dos 38 jogadores em estágio, Musa, Rodrigo Pinho e João Victor, a recuperarem de lesões, ficaram no ginásio.

Enzo esta terça-feira em Lisboa

O reforço argentino Enzo Fernández, entretanto, chega esta terça-feira a Portugal para ultimar o contrato com o Benfica e deve seguir depois para o estágio em Inglaterra. O médio sul-americano, pelo qual o Benfica pagou ao River Plate 10 milhões de euros por 75% do passe (ao qual poderá acrescer 8 milhões de euros em bónus variáveis), colocou ontem um vídeo nas redes sociais a despedir-se dos adeptos do River: "Levarei estas recordações sempre comigo."

O Benfica prossegue o estágio em Inglaterra até quinta-feira, e na sexta-feira estará já no Algarve, onde irá defrontará o Nice (15 de julho), e o Fulham (17), numa pré-época que prevê ainda um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup diante do Newcastle, em 26 de julho.

A época das águias iniciou-se mais cedo, com a necessidade de preparar a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (2/3 e 9 de agosto). O sorteio da Champions, onde o Benfica terá de passar duas eliminatórias para entrar na fase de grupos, está agendado para o dia 18 de julho. Com Lusa

