David Neres assina hoje e o Benfica quer recuperar a sua melhor versão

David Neres, extremo brasileiro de 25 anos, aterrou ontem em Lisboa para ultimar os derradeiros pormenores do contrato que o vai ligar ao Benfica até 2027 e deverá ser hoje oficialmente apresentado. Há muito que a SAD encarnada tentava fechar esta operação, que estava dependente da conclusão da transferência de Everton para o Flamengo, que também já está encerrada.

Os responsáveis do Benfica depositam grandes esperanças em David Neres, jogador que deu nas vistas muito novo no São Paulo e que se transferiu para o Ajax em 2016 com apenas 19 anos (por 12 milhões de euros), para jogar na equipa B do clube de Amesterdão, mas que rapidamente se estreou pelo conjunto principal dos neerlandeses, lançado pelo então treinador Peter Bosz.

Esteve cinco temporadas e meia no Ajax, realizando um total de 180 jogos onde apontou 47 golos. Até que no mercado de inverno da temporada passada foi transferido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros. Clube onde não se chegou a estrear devido ao início da guerra.

Visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Neres teve o seu ponto mais alto na época 2018-19, que lhe valeu uma chamada à seleção brasileira pela primeira vez em março desse ano, quando dava nas vistas no Ajax a nível interno e sobretudo na Liga dos Campeões (marcou ao Real Madrid e à Juventus, e participou nas eliminatórias contra o Benfica, ainda na fase de grupos). No mesmo ano foi um dos eleitos para disputar a Copa América, onde foi titular nos dois primeiros jogos, perdendo depois espaço para... Everton "Cebolinha".

O impacto de David Neres nessa temporada de 2018-19 foi tão grande (o Ajax chegou às meias-finais da Champions com grandes exibições do brasileiro), que José Mourinho não lhe poupou elogios: "Reflete tudo o que é um jogador brasileiro. Para mim, é o melhor desta nova geração."

Extremo veloz e irreverente, de drible curto e muito forte no um contra um, Neres joga preferencialmente pelo corredor direito, mas também pode atuar à esquerda. No Ajax, contudo, foi perdendo algum espaço nos últimos tempos, também por culpa do bom momento de Antony.

Em maio de 2021, o extremo foi notícia no Brasil por ter quebrado as regras do confinamento numa festa clandestina, em São Paulo, na companhia do também jogador Arboleda. Ambos foram levados para a esquadra e interrogados, saindo depois em liberdade.

Apesar do interesse do Benfica em David Neres ser anterior à contratação do treinador Roger Schmidt, o novo técnico dos encarnados deu aval positivo à contratação, até por conhecer bem o brasileiro dos duelos travados entre o PSV e o Ajax na liga neerlandesa - Schmidt venceu uma vez (Supertaça, agosto de 2021), empatou outra e perdeu em duas ocasiões.

Refira-se que a contratação de David Neres não vai obrigar a SAD benfiquista a despender recursos financeiros, pois o acordo com o Shakhtar Donetsk é um acerto de contas ainda relativo à transferência de Pedrinho, por 18 milhões de euros, dos quais o Benfica recebeu apenas 3,5M antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Aconselhou-se com Varela

A ideia dos responsáveis benfiquistas é, assim, recuperar a melhor versão de David Neres, a da temporada 2018-19, em que se exibiu a um nível alto e chegou a despertar a cobiça de vários clubes, entre eles o Manchester United e a Juventus. Mas o Ajax, na altura, não se mostrou disponível para negociar.

Nos últimos meses, com a situação do conflito na Ucrânia, que fez o jogador regressar ao Brasil devido à paragem do futebol no país, chegou ainda a ser apontado ao São Paulo, clube que o formou, e ao Everton de Inglaterra. Mas há muito que o Benfica tinha o jogador reservado.

Numa entrevista ao Canal 11, há cerca de um mês, o guarda-redes português Bruno Varela, que jogou com Neres no Ajax, admitiu que o brasileiro lhe perguntou pelo Benfica. "Espero que venha porque acho que é alguém que pode acrescentar muito ao nosso campeonato. É um jogador de seleção, tem muitos jogos no Ajax, Liga dos Campeões, Liga Europa. Não vai ter dificuldades de adaptação", referiu o guardião que também atuou no Benfica.

O anúncio oficial por parte do Benfica deve acontecer durante o dia de hoje. Para esta segunda-feira está também prevista a oficialização da transferência de Everton para o Flamengo, um negócio que deverá render aos clube da Luz 13,5 mais 2,5 milhões de euros mediante em objetivos. Cebolinha deixa assim os encarnados sem nunca se ter conseguido impor. Nas duas épocas a vestir de vermelho, realizou um total de 95 jogos e marcou 15 golos.

