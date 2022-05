Dainese vence a etapa e João Almeida perde o segundo lugar para Carapaz

O ciclista italiano Alberto Dainese (DSM) venceu hoje ao sprint a 11.ª etapa da Volta a Itália, marcada pela descida ao terceiro lugar da geral do português João Almeida (UAE Emirates), que foi superado por Richard Carapaz (INEOS).

Dainese, de 24 anos, estreou-se a ganhar em grandes Voltas, superiorizando-se ao 'sprint' ao colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) e ao compatriota Simone Consonni (Cofidis), com os três a liderarem o pelotão, que cumpriu os 203 quilómetros entre Santarcangelo di Romagna e Reggio Emilia em 4:19.04 horas.

João Almeida, que chegou integrado no pelotão, foi destronado da segunda posição da geral por Richard Carapaz, com ambos a terem 12 segundos de desvantagem para o camisola rosa, o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo), depois de o equatoriano da INEOS ter conquistado três segundos de bonificação num 'sprint' intermédio no decurso da tirada.

Na quinta-feira, o pelotão enfrenta a 12.ª etapa da 105.ª Volta a Itália, uma ligação de 204 quilómetros entre Parma e Génova.