Da defesa de Evra à desilusão de Schmeichel. Atitude de Ronaldo divide ex-jogadores

A atitude de Cristiano Ronaldo, ao abandonar o campo e dirigir-se para os balneários minutos antes do final do jogo com o Tottenham, irritado com a condição de suplente, está a dividir opiniões entre comentadores e ex-jogadores do Manchester United. Há quem ache que o português está a ser desrespeitado pelo treinador Erik ten Hag, outros consideram que o gesto de sair antes de o jogo terminar é reprovável.

"Qual a razão de [Ten Hag] não o ter deixado sair se sabia que não estava nos planos? Para mim, essa é a parte mais estranha. Quando se olha para alguém que já fez tanto na carreira e a este nível, de certeza que o treinador tem de saber antes de a temporada começar se vai contar com ele. Isto é algo que vai acontecer até ao dia que Ronaldo deixar o Manchester United, precisamente por ser a superestrela e o ícone que é", atirou Rio Ferdinand, ex-colega de equipa de CR7 no Manchester United e atual comentador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Patrice Evra, que também coincidiu com Ronaldo nos red devils, diz que o técnico neerlandês não está a respeitar o português. "Eu colocava-o de início. Depois do jogo frente ao Manchester City, Ten Hag referiu que não colocou o Ronaldo a jogar por respeitar o seu caráter. Se respeitasse o seu caráter, de certeza que o punha a jogar em todos os jogos", apontou o francês, em declarações à Amazon Prime.

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes dinamaquês dos red devils, admitiu ter ficado desiludido com CR7. "Sair assim cria tudo o que não queremos neste momento. Ele sabia que ia estar nas manchetes. É a primeira vez que posso dizer que estou desiludido com ele. Normalmente, apoio-o e entendo a situação. A questão aqui é que ele é um jogador tão grande. Devemos pô-lo a jogar ou deixá-lo sair? Não sei. Não precisamos de distrações assim e isto é uma deceção", indicou à BBC.

Já Thierry Henry, antigo internacional francês, tomou o partido do técnico."Ten Hag tem de estar para a equipa, não para Ronaldo. O Cristiano faz parte da equipa e é preciso encontrar uma solução. Há alturas em que precisa de jogar sem ele, mas a parte complicada é que as pessoas vão sempre falar dele. Não há muitas pessoas que se possam sentar na mesma mesa que Ronaldo por aquilo que já alcançou, mas aqui trata-se daquilo que ele tem feito [pelo clube], que não é aquilo que já fez em tempos", afirmou.

No final do jogo com o Tottenham que o United venceu por 2-0, o treinador disse que só no dia seguinte iria tratar do tema Ronaldo. O jogador português foi visto de manhã a entrar para o centro de treinos no clube, mas desconhece-se se terá falado do tema com o treinador. Uma coisa é certa. Até porque não é a primeira birra, CR7 está com a vida cada vez mais difícil em Old Trafford.