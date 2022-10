O FC Porto recebe na sexta-feira (20.15, SportTV1) o Benfica no Dragão, no jogo grande da 10.º jornada da I Liga. Os encarnados lideram a prova com mais três pontos do que os dragões e querem manter ou ampliar a vantagem, mas a equipa de Sérgio Conceição, em caso de vitória, tem neste clássico uma boa oportunidade para igualar o rival na liderança. Ao DN, Pedro Henriques, antigo jogador das duas equipas e atual comentador da SportTV, antecipa alguns duelos e compara jogadores por posição.

Diogo Costa ou Vlachodimos, qual dos dois é neste momento melhor guarda-redes? Será que António Silva, apesar dos seus 18 anos, já está num nível acima de David Carmo, "o senhor 20 milhões" que ainda não caiu nas boas graças dos adeptos do FC Porto? Entre Enzo Fernández e Stephen Eustáquio e João Mário e Otávio, quem está em melhores condições de mandar a meio-campo? E no ataque? Veremos a melhor versão de Rafa e Pepê vai voltar a demonstrar por que razão é um dos imprescindíveis de Sérgio Conceição? E no duelo de goleadores, Gonçalo Ramos vai fazer jus ao estatuto de melhor marcador da competição e Taremi, que também estado a nível altíssimo, vai voltar a fazer das suas?