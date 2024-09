Cruyff Court Pelé. Um campo de futebol numa favela para criar oportunidades

Localizado no dique da Vila Gilda, uma das áreas mais vulneráveis da zona de Santos, o campo foi inaugurado este sábado com a presença da filha do antigo treinador dos Países Baixos."O meu pai sempre teve uma ligação especial com Pelé. Por sorte ou coincidência estamos aqui a abrir o 300º campo Cruyff em nomes deles. Ambos vieram de origens parecidas, começaram a brincar nas ruas, foram jogadores de futebol e ainda vivem na memória das pessoas como lendas. Eles podem ser um grande inspiração para estas crianças e para esta comunidade", disse Susila Cruyff, numa cerimónia emocionante que evocou a memória de dois dos maiores jogadores de futebol de sempre.