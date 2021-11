Croácia, vice-campeã do mundo, assegura qualificação

A Croácia, vice-campeã do mundo em 2018, assegurou este domingo a presença no campeonato do mundo de futebol de 2022, ao vencer o Grupo H de qualificação europeia, com mais um ponto do que Rússia.

A seleção croata relegou a formação russa para os playoffs ao vencer por 1-0, em Split, com um golo na própria baliza do russo Kudryashov, aos 81 minutos.

A Croácia soma cinco presenças em fases finais de Mundiais, tendo apenas falhado, desde 1998, a edição de 2010.

A finalista derrotada pela França em 2018 juntou-se ao anfitrião Qatar, ao sul-americano Brasil e às europeias Alemanha, Dinamarca, Bélgica e França, como já qualificadas para o Mundial, que vai ser disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

Portugal joga este domingo com a Sérvia e só precisa de um ponto para se apurar.