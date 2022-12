Croácia vence Marrocos e garante o terceiro lugar

A Croácia conquistou ontem o terceiro lugar do Mundial de 2022, no Qatar, ao vencer Marrocos, por 2-1. Os croatas repetem assim o terceiro lugar do pódio alcançado em 1998 no campeonato realizado em França, sendo que há quatro anos na Rússia tinha sido finalista vencido.

Com Luka Modric como titular naquele que terá sido o seu último Campeonato do Mundo, a Croácia adiantou-se no marcador aos sete minutos graças a um bonito golo de cabeça de Josko Gvardiol.

Contudo, não durou muito a vantagem da seleção de Zlatko Dalic, uma vez que os marroquinos responderam dois minutos depois com pelo defesa Achraf Dari.

Os africanos, que foram a equipa sensação no Qatar, prometiam luta até final e nem um novo golo croata (42") através de um espetacular remate de Miroslav Orsic os fez baixar os braços.

Contudo, na segunda parte a seleção europeia foi sempre mais perigosa e pode mesmo queixar-se de um penálti não assinalado.

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO