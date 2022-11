Croácia goleia o Canadá, que diz adeus ao Mundial (com vídeos)

A seleção nacional da Croácia conquistou este domingo a sua primeira vitória neste Mundial 2022. E logo por números bastante expressivos: 4-1.

Os croatas até entraram a perder no jogo, depois de Alphonso Davies marcar o segundo golo mais rápido de sempre num Mundial, aos 2 minutos. Foi também o primeiro golo canadiano de sempre numa edição da prova.

No entanto, dois golos em 8 minutos apontados por Andrej Kramaric (aos 36') e Marko Livaja (aos 44') confirmaram a reviravolta no marcador.

O domínio croata continuou durante toda a partida e na segunda parte surgiram mais dois golos, com Kramaric a bisar aos 70 minutos e, já em cima do apito final, Lovro Majer fechou o resultado em 4-1. Com este resultado, a Croácia volta a marcar quatro golos num Mundial dez jogos depois da sua última goleada.

Assim, o Canadá - de Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto, e Steven Vitória, do Chaves - junta-se ao Qatar e é a segunda seleção eliminada deste Mundial. Já a Croácia lidera agora o grupo de forma isolada com 4 pontos, mais um do que Bélgica e Marrocos.

Veja aqui todos os golos do jogo

0-1, Alphonso Davies, 2 minutos

ALPHONSO DAVIES!!! Está aberto o marcador com um grande golo de cabeça



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Crocia #Canada pic.twitter.com/ytDvC4VIKo - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 27, 2022

1-1, Andrej Kramaric, 36 minutos;

2-1, Marko Livaja, 44 minutos

Está feita a reviravolta!! 2 golos em 10 minutos dão a vantagem à Croácia!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Crocia #Canada pic.twitter.com/xqIZf7u74I - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 27, 2022

3-1, Andrej Kramaric, 70 minutos

BISA Kramarić!! Croácia aumenta a vantagem e respira de alívio



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Crocia #Canada pic.twitter.com/QLSYViksAz - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 27, 2022

4-1, Lovro Majer, 90+2 minutos

E já vão QUATRO! Majer a fechar a vitória da Croácia

⁰

⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Crocia #Canada pic.twitter.com/lfh1evQKP6 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 27, 2022

VEJA AQUI TODAS AS ESTATÍSTICAS DESTE JOGO.