Croácia à imagem de uma grande equipa desafia a Argentina movida a Messi

Argentina e Croácia defrontam-se esta terça-feira (19.00, RTP1) num duelo que vai decidir o primeiro finalista do Mundial2022. Será a reedição de um jogo de má memória para Messi e Scaloni (era na altura adjunto de Sampaoli), que no Rússia2018 caíram com estrondo (3-0) aos pés da seleção croata na fase de grupos, num jogo presenciado nas bancadas por Maradona. Os sul-americanos haveriam de ser eliminados nos oitavos pela França e os europeus chegariam à final que perderam para os franceses.

"Esperamos um jogo difícil, contra uma seleção que realmente joga como equipa, um grupo de jogadores que nos vai colocar muitas dificuldades. Não vale a pena entrarmos em comparações com o que se passou no jogo do último Mundial. A Croácia é uma grande seleção, com grandes jogadores", referiu ontem Scaloni em conferência de imprensa.

O selecionador argentino foi ainda questionado sobre a imagem passada pela sua equipa no jogo com os Países Baixos, depois de nas imagens ser visível os jogadores a gozar com os neerlandeses após a vitória nos penáltis: "Respeitamos todos os adversários e temos de acabar de uma vez com essa história de não sabermos perder ou ganhar. Perdemos contra a Arábia Saudita e saímos calados. E na Copa América que vencemos ficou aquela imagem linda de desportivismo no túnel de acesso aos balneários [Messi e Neymar juntos]."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Zlatko Dalic, o selecionador croata que já estava no cargo quando as duas seleções se defrontaram no Rússia2018, sabe bem as dificuldades que o esperam hoje. E, obviamente, deixou elogios ao n.º 10 argentino: "Messi está de novo a jogar a um nível impressionante. Não só marca golos, como faz assistências e está muito conectado ao jogo da Argentina. Eles têm uma seleção que deixa a pele em campo, compacta, extraordinária. Têm grandes armas e querem dar tudo", analisou.

Dalic disse tratar-se de um jogo crucial para as duas seleções, mas admitiu que "a Argentina estará debaixo de um pressão maior": "Estarão mais adeptos argentinos no estádio e isso será mais um obstáculo para nós. Mas não vamos pensar nisso. Não podemos queixar-nos. Estamos numa meia-final."

Hoje, frente a frente, estarão dois Bolas de Ouro: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021) e Luka Modric (2018), que se defrontaram dezenas de vezes no maior clássico da liga espanhola, o argentino a defender as cores do Barcelona, e o croata as do Real Madrid. Nos 26 jogos entre eles (seleção e clubes), Modric leva vantagem: venceu 12, empatou cinco e perdeu nove. Hoje, quem vencer avança para a final do Mundial.

nuno.fernandes@dn.pt