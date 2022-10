Cristiano Ronaldo marca o golo 700 por clubes

Cristiano Ronaldo marcou este domingo o primeiro golo da época na Premier League, no jogo que o Manchester United ganhou por 2-1 na casa do Everton, chegando aos 700 golos na carreira ao serviço dos clubes.

CR7 começou o jogo no banco, mas entrou ao fim de meia hora, após lesão de Anthony Martial. 14 minutos depois, marcava a passe de Jordan Pickford.

O português, de 37 anos, chegou assim ao golo 144 pelo United, tendo marcado 101 na passagem pela Juventus, 450 pelo Real Madrid e 5 pelo Sporting.

Ao serviço da seleção nacional tem o recorde de 117 golos.

O triunfo deixa o Manchester United no quinto lugar, com 15 pontos em oito jogos realizados. O líder continua a ser o Arsenal, com 24 totalizados em nove partidas. Já o Everton - Rúben Vinagre foi suplente não utilizado - está no 12.º posto, com dez pontos.