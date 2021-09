Cristiano Ronaldo bisou no regresso a Old Trafford (Veja os golos)

Simmmmmmmmmm! Se o regresso tinha como palco o Teatro dos Sonhos (como é conhecido Old Trafford), Cristiano Ronaldo só podia ter uma estreia de sonho. Dois golos numa exibição modesta, que ajudaram o Manchester United a vencer o Newcastle (4-1), este sábado, na jornada quatro da Premier League.

Não foi propriamente uma partida bem conseguida dos red devils frente a um Newcastle que o melhor que fez esta época foi um empate. Salvou-se a eficácia de CR7! Idolatrado desde as bancadas onde estava Sir Alex Ferguson, o treinador que o levou para Manchester em 2003 e que agora o convenceu a voltar, a mãe Dolores Aveiro e o empresário Jorge Mendes, entre muitos outros notáveis como a família Glazer, dona do clube desde 2005.

O primeiro golo do português foi conseguido no último lance antes do intervalo. Quando já todos esperavam o apito do árbitro para o descanso, Ronaldo apareceu onde devia. Cheio de oportunismo viu a bola chegar-lhe aos pés, após defesa incompleta de Woodman, e ele só teve de encostar para fazer o 1-0 e levar os adeptos à loucura. Foi um golo fácil, mas se ele lá não estivesse...

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No regresso dos balneários os forasteiros empataram. Saint-Maximin serviu Manquillo, que só teve de bater De Gea para o empate. O empate deu emoção ao jogo em Old Trafford... até Ronaldo voltar a marcar. Num contra-ataque muito bem construído, o português voltou a fazer o gosto ao pé a passe de Luke Shaw.

Um bis em 62 minutos, 18 anos depois de se ter estreado pelo Manchester United pela primeira vez e 12 anos depois de ter saído. O regresso a casa da camisola 7 foi ainda coroada com um golaço de Bruno Fernandes. Um remate do médio a mais de 30 metros da baliza que levantou o estádio e deu assim as boas vindas ao compatriota.

Lingard carimbou o triunfo esperado dos red devils já depois dos 90 minutos.