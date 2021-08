Cristiano Ronaldo: "Estou de volta ao meu lugar!"

O louco regresso de Ronaldo a Old Trafford

Depois de a Juventus anunciar a transferência e o Manchester United confirmar o acordo para o regresso ao clube de Cristiano Ronaldo, falta a declaração do próprio jogador. Chegou esta manhã, via Instagram.

"Quem me conhece sabe do meu amor infindável pelo Manchester United. Os anos que passei neste clube foram absolutamente incríveis e o caminho que fizemos juntos está escrito em letras de ouro na história desta grande e incrível instituição", começa a mensagem de CR7.

"É como um sonho que se tornou realidade, depois de todas as vezes que voltei para jogar contra o Man. United, e mesmo como adversário sempre ter sentido tanto amor e respeito por parte dos adeptos nas bancadas", diz o avançado sobre o regresso a Old Trafford.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Tudo nasceu desta ligação especial entre mim e os Red Devils. A história foi escrita no passado e a história será escrita mais uma vez! Têm minha palavra! Eu estou aqui!

Estou de volta ao meu lugar! Vamos fazer acontecer mais uma vez!"

A rematar, Cristiano Ronaldo deixa um PS especial para aquele que foi o seu treinador no Man United e terá tido um papel determinando no seu regresso ao clube, Alex Ferguson. "Sir Alex, este é para você .."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Regresso a Old Trafford

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

O português, que tinha chegado aos 'red devils' proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro 'Champions', três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.

Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.

No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar o internacional português Bruno Fernandes.