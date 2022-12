Cristiano Ronaldo está a treinar-se no Real Madrid

Cristiano Ronaldo está a treinar-se no centro de treinos do Real Madrid, em Valdebebas. Não se trata de um regresso ao clube onde brilhou, uma vez que está apenas a manter a forma nas instalações do clube espanhol, por alguns dias, enquanto não decide o seu futuro clube.

De acordo com o jornal AS, foi o próprio presidente do clube, Florentino Pérez, que acedeu a deixar entrar um dos jogadores históricos dos merengues, depois de uma conversa com o avançado português.

Ronaldo trabalhou na companhia do seu filho mais velho, Cristiano Júnior, mas para já ainda não se sabe quanto tempo vai utilizar as instalações do Real Madrid.

Recorde-se que, ainda antes do início do Mundial 2022, Ronaldo acertou a rescisão do contrato que o ligava ao Manchester United, tendo entretanto sido anunciado aos sauditas do Al-Nassr. Chegou mesmo a falar-se de um acordo milionário, na ordem dos 200 milhões por temporada, que o próprio jogador desmentiu numa zona mista durante o Campeonato do Mundo, no qual Portugal foi eliminado nos quartos-de-final frente a Marrocos.