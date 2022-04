Cristiano Ronaldo anuncia a morte de um dos bebés gémeos no parto

Cristiano Ronaldo anunciou esta segunda-feira que morreu um dos bebés do casal de gémeos cujo nascimento era aguardado pelo jogador e pela companheira Georgina Rodriguez.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", publicou o capitão da seleção nacional no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogador e a modelo tinham anunciado em outubro de 2021 que iam ser pais de gémeos.

O número 7 do Manchester United já tinha quatro filhos - Cristiano Ronaldo Junior nasceu em 2010, e os gémeos Eva e Mateo e ainda Alana Martina em 2017 -, sendo que apenas Alana era filha biológica de Ronaldo e Georgina.