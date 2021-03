A última equipa do Sporting que se sagrou campeã nacional, na época 2001-02, no jogo da consagração em Alvalade frente ao Beira-Mar.

Oito vitórias separam, nesta altura, o Sporting do final de um jejum que já vai completar 19 anos. Com 11 jornadas por disputar na Liga portuguesa, a equipa de Rúben Amorim parte para a 24.ª ronda com dez pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, numa caminhada em que apenas cedeu quatro empates. Ainda assim, o técnico leonino continua a recusar assumir uma candidatura ao título, repetindo semanalmente que o único objetivo "é vencer o próximo jogo", enquanto o presidente Frederico Varandas apenas se referiu à larga vantagem para considerar que a distância para o terceiro posto permitia pensar que a qualificação para a Liga dos Campeões, meta traçada no início da temporada, estava mais perto de ser conseguida. A consciência das próprias limitações e os exemplos recentes de FC Porto e Benfica que desbarataram avanços significativos (além do próprio Sporting, no primeiro ano de Jorge Jesus) podem ajudar a explicar esta aversão a assumir o favoritismo.

Até mesmo entre os jogadores que se sagraram campeões no último título (2001-02), a cautela é evidente. Como é o caso do antigo central André Cruz. "Acredito que o Sporting vai vencer a Liga este ano e já dei os parabéns ao Hugo Viana pela excelente caminhada, mas a equipa precisa de manter a concentração porque ainda há muitos jogos pela frente," disse ao DN o antigo internacional brasileiro, hoje em dia secretário do Desenvolvimento Económico em Santa Bárbara d'Oeste, cidade a 150 quilómetros de São Paulo. Confessando que "infelizmente" não tem conseguido ver os jogos, garante que procura "saber sempre os resultados" e que "daqui para a frente" espera conseguir seguir algumas partidas da equipa. Sobre os atuais defesas da equipa, diz não se rever em nenhum, embora admita: "A forma de comandar e o número de golos do Coates podem comparados ao meu rendimento mas temos estilos muito diferentes, até na forma como marcamos os golos".