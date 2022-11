Costa Rica surpreende, derrota o Japão, e está viva na disputa pelo apuramento (com vídeo)

A Costa Rica venceu este domingo o Japão por 1-0, reequilibrando assim as costas do grupo E.

Num jogo com uma primeira parte sem grande história (zero remates enquadrados à baliza de um lado e de outro), o empate (o 13.º ao intervalo neste Mundial), a emoção estava reservada para a segunda metade.

Estreando-se no Mundial, e logo a titular, o japonês Hidemasa Morita, jogador do Sporting, fez o primeiro remate do jogo logo a abrir a segunda parte. O Japão foi sempre mais dominador, mas, aos 81 minutos, Keysher Fuller fez o primeiro - e até ao momento, único - remate da Costa Rica no Mundial, atirando para o 1-0. O lateral direito costa-riquenho fez o seu terceiro golo pelos Ticos, estreando-se a marcar numa fase final de uma prova de seleções.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já nos descontos, Kamada teve nos pés a oportunidade para igualar a partida, mas Keylor Navas defendeu a dois tempos, num lance confuso na grande área da Costa Rica, com o resultado a manter-se até final do encontro.

Com esta vitória - a primeira após oito jogos sem vencer num Mundial -, a Costa Rica somou assim os primeiros três pontos no grupo, igualando a Espanha (menos um jogo) e o Japão, e relegando a Alemanha para último.

Veja o golo da vitória da Costa Rica

0-1, 81, Keysher Fuller

Defesa do Japão aos papéis e a Costa Rica marca no seu único remate à baliza até ao momento



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #WorldCup #Qatar2022 #sagres #Japão #CostaRica pic.twitter.com/wlGgKGbUqC - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 27, 2022

VEJA AQUI TODAS AS ESTATÍSTICAS DO ENCONTRO.