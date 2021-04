Costa entrega Medalha de Mérito Desportivo a Telma Monteiro

"Enquanto estiver a lutar, luto pela minha bandeira e pelo meu país", disse este sábado Telma Monteiro, depois de ter recebido a Medalha de Mérito Desportivo das mãos de António Costa.

A judoca, de 35 anos, que ganhou a sexta medalha de ouro no Campeonato Europeu de Judo, que decorreu na capital portuguesa, falou do "sonho adiado" dos Jogos Olímpicos, que não se vão realizar na data prevista por causa da pandemia, para dedicar as suas medalhas - 15 ao todo - aos portugueses. "O judo também me deu muito e Portugal também", afirmou.

O primeiro -ministro falou do "enorme orgulho" do país por ter uma atleta com aquele perfil. "Obrigada pela forma como tens prestigiado o país", disse, num curto discurso após lhe ter entreguado e a medalha.