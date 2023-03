Conte já não é treinador do Totenham

O italiano, que assumiu o comando em novembro de 2021, havia criticado os jogadores do clube antes da pausa internacional para os jogos das seleções, após um empate em Southampton por 3-3.

Vai ser substituído pelo seu assistente Cristian Stellini até ao final da época. Stellini já tinha substituído Conte esta época quando o treinador de 53 anos estava a recuperar de uma cirurgia à vesícula.

O antigo meio-campista do Spurs Ryan Mason, que foi brevemente chefe interino em 2021, assumirá como treinador adjunto.

Conte deixa os Spurs em quarto lugar na tabela da Premier League, mas apenas dois pontos acima do quinto colocado Newcastle, que tem dois jogos em mãos do lado londrino na corrida pela qualificação para a Liga dos Campeões.



"Restam-nos 10 jogos da Premier League e temos em mãos uma luta por um lugar na Liga dos Campeões", disse o presidente do Tottenham Hotspur, Daniel Levy, numa declaração.

"Precisamos todos de nos unir. Todos têm de se esforçar para garantir o melhor final possível para o nosso clube e para os nossos apoiantes incríveis e leais".