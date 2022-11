Conselho de administração da Juventus apresenta renúncia em bloco, incluindo presidente do clube

O conselho de administração da Juventus apresentou renúncia em bloco, incluindo o presidente, Andrea Agnelli, e o vice-presidente, Pavel Nedved, informou, esta segunda-feira, o clube italiano da Série A. A demissão surge depois de acusações de fraude fiscal.

O diretor-geral Maurizio Arrivabene foi convidado a permanecer durante o período de transição, até que seja constituído um novo conselho de administração, refere o comunicado do clube italiano.

Andrea Agnell deixa, assim, a liderança da ´vecchia signora´ ao fim de 12 anos no cargo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O conselho de administração renunciou em bloco "tendo considerado a centralidade e a relevância das questões jurídicas pendentes", afirmou o clube, referindo-se uma investigação em curso.

Desde o ano passado que as autoridades de Turim investigam contabilidade falsa e irregularidades na transferência e empréstimo de jogadores no clube italiano.

O conselho cessante "considerou ser do melhor interesse recomendar que a Juventus" tenha um novo conselho de administração para lidar com estas questões", lê-se no comunicado, sendo que a próxima assembleia de acionistas está agendada para o dia 27 de dezembro.

A Juventus está a ser investigada por mais de 282 milhões de euros em mais valias de uma série de transferências de jogadores registadas nos resultados financeiros correspondentes a 2019, 2020 e 2021.

O Ministério Público de Turim estão está a investigar a possibilidade da Juventus, cotada na bolsa de valores italiana, tenha apresentado informações falsas a investidores e apresentado faturas para transações inexistentes naquele período.

Uma série de transferências envolvendo a Juventus e outros clubes também são objeto de uma investigação paralela lançada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), em outubro passado.

O que for descoberto pelos procuradores de Turim será passado à FIGC, que tem poderes para punir os clubes com multas e até a expulsão da liga.

O clube italiano faz saber que vai continuar a colaborar com as autoridades.