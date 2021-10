Conor McGregor conheceu Mourinho: "É uma lenda"

O lutador irlandês Conor McGregor esteve em Roma, onde organizou um encontro com várias pessoas, entre elas José Mourinho.

O treinador português da Roma partilhou o encontro no Instagram, onde mostra três imagens e se percebe que ofereceu a McGregor uma camisola da Roma: "Sim, é ele! Sim, o grande Conor McGregor está em Roma e é um grande prazer conhecê-lo, partilhar algumas histórias e oferecer-lhe a mais bonita camisola da cidade".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em duas das fotos, Mourinho surge ao lado do irlandês com um copo de whisky na mão, tendo comentado também no Instagram: "Ele conseguiu um milagre, é impossível dizer não ao Conor, tive de provar @properwhiskey", numa referência à marca de whisky do lutador.

Conor McGregor também partilhou nas redes sociais o encontro entre os dois, escrevendo: "Respeito por este homem, é uma lenda".