Conheça aqui os possíveis adversários de Sporting, FC Porto e Benfica na Champions

O Sporting integra o pote 1 do sorteio da Liga dos Campeões de futebol, que se realiza na quinta-feira, em Istambul, enquanto FC Porto e Benfica vão ser sorteados no pote 3 e dificilmente escaparão a alguns tubarões.

Fechado o quadro de 32 equipas apuradas para a fase de grupos da prova milionária e com três representantes lusos presentes - algo que não sucedia desde 2017 -, leões, dragões e águias já podem começar a fazer contas ao que lhes calhará em sorte.

O Sporting, enquanto campeão nacional, fica no pote 1, juntamente com outros cinco campeões nos respetivos países (Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Inter Milão e Lille), o Chelsea, vencedor da edição anterior da prova, e o Villarreal, que venceu a Liga Europa 2020/21.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

À exceção do Sporting, qualquer uma das outras sete formações do pote 1 poderá ser adversária de FC Porto (que teve acesso direto) e Benfica (vencedor da terceira pré-eliminatória e do play-off), o mesmo sucedendo com os emblemas do pote 2, do qual também sairá um dos oponentes dos verdes e brancos.

Embora os campeões sejam integrados no pote 1, o segundo pote tem verdadeiros tubarões, seis dos quais ex-vencedores da competição, como são Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Manchester United, Liverpool e Borussia Dortmund, aos quais se juntam Paris Saint-Germain e Sevilha.

No pote 3, FC Porto e Benfica estarão acompanhados de Ajax, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Salzburgo, Atalanta e Zenit, pelo que não podem defrontar nenhuma destas formações, ao contrário do Sporting, que terá pelo caminho um desses seis clubes.

Já o pote 4, o último a ser sorteado, integra Besiktas, Dínamo Kiev, Clube Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmo, Wolfsburgo e Sheriff, todos eles elegíveis para serem adversários do trio luso.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se na quinta-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), em Istambul.

Pote 1:

- Bayern Munique (Ale)

- Manchester City (Ing)

- Atlético de Madrid (Esp)

- Chelsea (Ing)

- Villarreal (Esp)

- Inter Milão (Ita)

- SPORTING (POR)

- Lille (Fra)

Pote 2:

- Real Madrid (Esp)

- FC Barcelona (Esp)

- Juventus (Ita)

- Manchester United (Ing)

- Paris Saint-Germain (Fra)

- Liverpool (Ing)

- Sevilha (Esp)

- Borussia Dortmund (Ale)

Pote 3:

- FC PORTO (POR)

- Ajax (PB)

- Shakhtar Donetsk (Ucr)

- Leipzig (Ale)

- Salzburgo (Aut)

- BENFICA (POR)

- Atalanta (Ita)

- Zenit (Rus)

Pote 4:

- Besiktas (Tur)

- Dínamo Kiev (Ucr)

- Club Brugge (Bel)

- Young Boys (Sui)

- AC Milan (Ita)

- Malmo (Sue)

- Wolfsburgo (Ale)

- Sheriff (Mol)