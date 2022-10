Batalha campal em jogo de futebol na Indonésia fizeram 174 mortos

Um tumulto num jogo de futebol entre o Arema FC e o Persebaya Surabay, do campeonato indonésio, fez vários mortos. De acordo com as autoridades, estão confirmados, para já, pelo menos 174 vítimas mortais e 180 feridos.

Os adeptos do Arema FC no estádio Kanjuruhan invadiram o relvado depois da sua equipa ter perdido por 3-2 para a equipa visitante e rival, Persebaya Surabaya. A polícia, que descreveu os distúrbios como "motins", disse que tentou levar os adeptos de volta às bancadas e disparou gás lacrimogéneo após dois polícias terem sido mortos. Muitas das vítimas foram pisadas ou sufocadas até a morte, segundo a polícia. Este foi um dos desastres desportivos mais mortais do mundo.

Pelo menos 174 pessoas morreram, disse o vice-governador de Java Oriental, Emil Dardak, à emissora Kompas TV na tarde de domingo, elevando o número de 129.

"Os polícias dispararam gás lacrimogéneo e automaticamente as pessoas correram para sair, empurrando-se umas às outras, causando muitas vítimas", disse à AFP o espectador Doni, de 43 anos, que não quis revelar seu sobrenome. "Nada estava a acontecer, não havia tumulto. Não sei qual era o problema, de repente eles dispararam gás lacrimogéneo. Foi isso que me chocou, eles não pensaram nas crianças e nas mulheres?"

Penembakan gas air mata salah satu penyebab puluhan jiwa tewas di stadion kanjuruhan. STOP KOMPETISI ATAS DASAR KEMANUSIAAN! Cc @jokowi @Kiyai_MarufAmin pic.twitter.com/O5kgtSbgK7 - Instagram @akmalmarhali20 (@akmalmarhali) October 1, 2022

O presidente Joko Widodo ordenou uma investigação sobre a tragédia, uma revisão de segurança em todos os jogos de futebol e ordenou que a associação de futebol do país suspendesse todos os jogos até que "melhorias de segurança" fossem concluídas.

"Lamento profundamente esta tragédia e espero que esta tragédia no futebol seja a última no nosso país", disse Widodo.

Um diretor do hospital disse à TV local que uma das vítimas tinha cinco anos.

Imagens tiradas de dentro do estádio durante a debandada mostraram a polícia a disparar grandes quantidades de gás lacrimogéneo e pessoas a subir as cercas. Algumas pessoas carregavam adeptos feridos no meio ao caos.

"Foi tão aterrorizante, tão chocante", disse à AFP Sam Gilang, de 22 anos, que perdeu três amigos. "As pessoas estavam empurrar-se e... muitas foram pisadas no caminho para o portão de saída. Os meus olhos estavam a queimar por causa do gás lacrimogéneo. Felizmente consegui subir cerca e sobrevivi", disse.

Imagens de vídeo que circulavam nas redes sociais mostravam pessoas a gritar obscenidades para a polícia, que segurava escudos anti-motim e cassetetes. Veículos incendiados, incluindo um caminhão da polícia, encheram as ruas do lado de fora do estádio na manhã de domingo.

At least 174 people have been killed after a riot at a football match in Indonesia.



Warning: This video contains images and descriptions of distressing incidents pic.twitter.com/ww3cOJK6UH - Sky Sports News (@SkySportsNews) October 2, 2022

A polícia disse que 13 veículos no total foram danificados.

O estádio tem capacidade para 42.000 pessoas e as autoridades disseram que estava lotado. A polícia disse que 3.000 pessoas invadiram o campo.

A violência dos fãs é um problema persistente na Indonésia, onde rivalidades profundas já se transformaram em confrontos mortais. Arema FC e Persebaya Surabaya são rivais de longa data.

Os adeptos do Persebaya Surabaya não foram autorizados a comprar bilhetes para o jogo devido ao medo de violência. No entanto, o ministro coordenador para assuntos políticos, jurídicos e de segurança da Indonésia, Mahfud MD, disse que os organizadores ignoraram a recomendação das autoridades de realizar o jogo à tarde em vez de à noite. Disse ainda que o governo recomendou que apenas 38.000 bilhetes fossem impressos, mas havia uma multidão de 42.000 pessoas.

This is probably the worst tragedy in football history. It"s being reported around 127 dead, nearly 200 injured in a football stadium in Indonesia pic.twitter.com/ZP83QeU5rz - Eric Njiru (@EricNjiiru) October 2, 2022

Perante os acontecimentos, a liga indonésia confirmou numa publicação no Twitter que o campeonato está suspenso durante uma semana, enquanto decorre uma investigação.

PT LIB Menghentikan Kompetisi BRI Liga 1 2022/2023 Selama Sepekan https://t.co/LUiKgBTslz - PT Liga Indonesia Baru (@pt_lib) October 1, 2022

"Segundo informa a entidade, há também "várias estruturas" que ficaram danificadas dentro do estádio. "Estamos preocupados e profundamente arrependidos com este incidente. Partilhamos as nossas condolências e esperamos que esta seja uma lição valiosa para todos nós", afirmou o presidente da Liga.

A Associação de Futebol da Indonésia também proibiu o Arema FC de ter jogos em casa durante resto da temporada.

A federação se comunicou com a Fifa sobre a debandada e espera evitar sanções da entidade que rege o futebol mundial, disse o secretário-geral do PSSI, Yunus Yussi, numa entrevista coletiva.

Sobre o motivo pelo qual a polícia usou gás lacrimogéneo dentro do estádio, ele disse que "tiveram que tomar algumas medidas para antecipar" a entrada de adeptos no campo.

A Confederação Asiática de Futebol, o órgão regulador do futebol na região, lamentou a perda de vidas no desastre. A Indonésia vai sediar a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA em maio em seis estádios em todo o país. O estádio Kanjuruhan em Malang não está incluído nessa lista.