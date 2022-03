Conceição pede mais competência e Carvalhal um Sp. Braga a atacar

F C Porto e Sp. Braga jogam esta quinta-feira o futuro na Liga Europa e a consequente passagem aos quartos-de-final da prova, que vale 1,8 milhões de euros de prémio da UEFA. Os dragões têm de recuperar em Lyon, França (20.00, SIC), de uma desvantagem de um golo, após a derrota de há uma semana no Dragão, enquanto os arsenalistas defrontam o Mónaco no Principado (17.45, SportTV1) com uma vantagem de dois golos.

Sérgio Conceição não dá a eliminatória por perdida, mas avisou esta quarta-feira que se o FC Porto quer seguir em frente "tem que ser mais competente do que foi no Dragão". "Em alguns momentos tivemos situações positivas, é pegar nisso que fizemos de bom. Não fomos tão fortes em situações que considero essenciais, e vamos procurar fazer em Lyon o que não fizemos aqui", disse em conferência de imprensa.

O técnico portista admitiu que irá fazer algumas alterações no onze habitual, queixando-se do "ciclo de jogos infernal" que não dá descanso aos jogadores. "Não olhamos para a Liga Europa a pensar em dois jogos, mas temos de olhar para o calendário. Antes da paragem de seleções temos um dérbi contra o Boavista no campeonato, o principal objetivo da época. Tenho de olhar para os jogadores e perceber se os que têm mais minutos dão mais coisas do que os que têm outra frescura física. Posso abrir um pouco o jogo e dizer que haverá algumas alterações."

Esta quinta-feira, frente ao Lyon do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, o treinador portista já deverá contar com Pepe, que se lesionou na cabeça precisamente no jogo da primeira mão, mas está convocado. Já Otávio é baixa por estar castigado. "O Pepe é um capitão muito presente, adorado e respeitado por todos. Estando disponível é mais uma opção para se poder formar o melhor onze"", disse Conceição, prometendo um FC Porto motivado: "Estamos a jogar os oitavos de final, os três mil bilhetes relativos ao FC Porto voaram, do outro lado venderam-se 60 mil, por isso é um estádio bonito que vai ter muita gente e a motivação dos jogadores tem de ser a máxima. Fazem o que gostam e, olhando para o lado, percebem que neste momento há coisas muito mais importantes do que o futebol".

Refira-se que ganhar fora a equipas francesas não é algo inédito para o FC Porto. Nos 15 encontros disputados fora com clubes gauleses, os dragões venceram cinco, empataram cinco e perderam em cinco ocasiões. Como curiosidade, o primeiro triunfo em solo francês foi precisamente diante do Lyon, na primeira ronda da Taça UEFA de 1964/65.

Os dragões, porém, terão de imitar um feito da época 2002-03, com José Mourinho, ou seja, dar a volta fora a uma derrota em casa sofrida no jogo da primeira mão de uma eliminatória europeia. Em 11 ocasiões, o FC Porto só uma vez consegui tal feito. Foi no ano de 2003, nos quartos-de-final da Taça UEFA, frente ao Panathinaikos - perderam em casa por 1-0 e ganharam depois na Grécia por dois golos.

Carvalhal rejeita euforias

Quando o FC Porto entrar em campo frente ao Lyon já será conhecido o resultado do Sp. Braga. E a equipa minhota, que defronta o Mónaco com uma vantagem de dois golos, tem a história a seu favor, pois sempre que venceu em casa na primeira mão de uma eliminatória europeia ( e foram 11), seguiu em frente na prova.

Carlos Carvalhal revelou esta quarta-feira no lançamento do jogo que o resultado da primeira mão em Braga "dá confiança". Mas rejeitou euforias e facilitismos. "Vamos abordar este jogo como se tivesse ficado 0-0 em casa. Temos de ter segurança a defender, mas queremos pressionar, atacar, marcar e ganhar. O grande objetivo é passar, sabendo que vamos ter um jogo difícil", referiu o técnico dos arsenalistas.

O técnico do Sp. Braga admitiu que não sabe qual será a estratégia do adversário, que forçosamente terá de jogar ao ataque. Mas prometeu que a sua equipa não vai defender o resultado: "Para nós, é uma incógnita o que vão fazer, mas sabemos que têm muita qualidade individual e coletiva, com grande vocação ofensiva. Devemos, por isso, ter segurança no nosso desempenho. Vamos tentar ser competitivos, coesos e muito virados para a baliza do adversário, garantindo também o equilíbrio desejado. O Sp. Braga tem tido sempre esse ADN contra todos os adversários, ainda que um ou outro nos possa ter obrigado a jogar mais atrás."

Carvalhal foi questionado na conferência de imprensa sobre se o Sp. Braga é candidato a conquistar a Liga Europa. Eis a resposta do técnico: "Isto é jogo a jogo. Mas mantemos os pés bem assentes no chão. É muito complicado e difícil ganhar esta prova. Estamos apostados em seguir em frente, mas precisamos de uma noite à Braga."

Philippe Clement, treinador do Mónaco, está obrigado a jogar ao ataque para recuperar da desvantagem e diz que sente "os jogadores com grande vontade de fazer um grande um grande jogo". Mas chamou a atenção para um pormenor: "Sabemos que o Sp. Braga é a equipa que mais remata à baliza na Liga Europa. Eles têm um grande poder ofensivo. Jogam sempre para a frente e atiram de longe. É uma equipa que pode marcar a qualquer momento."

