Conceição: "Merecíamos ganhar o jogo de uma forma limpa. Somos os melhores"

Sérgio Conceição foi à conferência de imprensa após o FC Porto-Benfica responder a apenas uma pergunta dos jornalistas, deixando uma declaração forte sobre o que considerou que foi o jogo e o que vai ser o campeonato até ao fim.

"Esta é daquelas derrotas em que há pouca coisa a fazer. Das três equipas, fomos a melhor, a mais corajosa. Merecemos ganhar o jogo de uma forma limpa. Estou muito orgulhoso dos nossos jogadores. Isto não acaba à 10.ª jornada. Já fui campeão depois desta desvantagem pontual, já perdi um campeonato após esta vantagem. Vamos dar luta até ao fim e vamos ser campeões porque merecemos, somos os melhores", vincou o treinador portista, dando um murro na mesa e saindo de imediato.

Otávio: "Eustáquio não era para ser expulso"

O médio portista Otávio considerou injusta a expulsão do companheiro de equipa Eustáquio, alegando mesmo que houve dualidade de critérios.

"Expulsar o Eustáquio por duas faltas, não era para ser expulso. Na segunda parte, Bah devia ter sido expulso. Por isso o treinador do Benfica tirou os três no intervalo. Com um a menos, é mais complicado, mas lutámos até ao final. Merecíamos outro resultado, e agora temos de levantar a cabeça", afirmou o internacional português.

Sobre os seis pontos de distância para o Benfica, Otávio diz que "ainda há muitos jogos e aqui ninguém baixa a cabeça". "Somos FC Porto e vamos à procura [de vitórias]. O grupo entregou-se totalmente, incluindo quem entrou", vaticinou.