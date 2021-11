Conceição garante que buscas no FC Porto não foram "tema no balneário"

SAD do FC Porto confirma buscas e garante colaboração com autoridades

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu esta terça-feira que as buscas às instalações do clube e a casa de dirigentes, realizadas segunda-feira, "não foi tema no balneário" da equipa, garantindo "confiar plenamente nas pessoas do FC Porto".

"Espero que as pessoas não sejam julgadas em praça pública como são os treinadores. Não havendo acusação todos têm direito à presunção de inocência. Confio plenamente nas pessoas do FC Porto, nomeadamente no nosso presidente", disse Sérgio Conceição, à margem da antevisão do jogo com Liverpool, da Liga dos Campeões.

O treinador vincou que esse incidente com as buscas não teve influência na preparação para o decisivo jogo da equipa, esta quarta-feira, em Inglaterra.

"Não foi falado. Além do que se passa no balneário, e daquilo que os jogadores gostam como a família ou as redes sociais, tudo o resto passa um bocado ao lado. Obviamente que tenho um grupo inteligente e experiente, que vê notícias, mas esse tema não foi comentado. O mais importante é o jogo com o Liverpool", vincou Sérgio Conceição.

A SAD do FC Porto confirmou na segunda-feira buscas às suas instalações e garantiu ter colaborado com a equipa de investigadores do Ministério Público (MP), em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo documento, o FC Porto garantiu que "colaborou com a equipa de investigadores, cujo trabalho visou a apreensão de documentos que pudessem interessar à investigação".

O Ministério Público (MP) está a investigar o pagamento de comissões superiores a 20 milhões de euros relacionados com transferências de futebolistas e efetuou 33 buscas, entre as quais na SAD do FC Porto e numa instituição bancária.