Conceição acusa árbitro Hugo Miguel de insultar jogadores

O FC Porto está a quatro pontos de conquistar o título de campeão e um triunfo este sábado sobre o Vizela (19h00, SportTV1), aliado a uma escorregadela do Sporting no domingo com o Gil Vicente, pode fazer rebentar os festejos. Sem perder o foco deste importante desafio, a conferência de Sérgio Conceição ficou marcada por graves críticas à arbitragem, com o técnico portista a acusar o árbitro Hugo Miguel de ter insultado os jogadores do FC Porto, no decorrer do jogo com o Sp. Braga, há uma semana, que terminou com a primeira derrota dos dragões esta época no campeonato.

"Vi árbitros a responder a jogadores, mas a insultar? Os árbitros estão num pedestal e numa redoma que é muito difícil de contrariar. Eles escrevem o que lhes apetece no relatório e é tudo aceite e é o que prevalece, mas quem defende os jogadores? Os jogadores do FC Porto foram insultados em Braga. Acham normal o árbitro chamar enganador ao Taremi ou perguntar ao Francisco "hoje não caíste?"? Ou dizer ao Luís Gonçalves "mete uma providência cautelar" quando lhe deu o cartão vermelho? Mesmo com todas estas coisas, vamos fazer tudo para ganhar", atirou Conceição.

"Não fui expulso e não levei amarelo, sequer. Se tivesse sido mal-educado ou lhe faltasse ao respeito, na hora ele expulsava-me. Já estou habituado, por parte de bonzinhos e companhia limitada. Estão numa redoma. E viu-se isso na situação do Pepe. Não há nenhuma imagem do Pepe. Foi a palavra do Pepe contra o relatório do árbitro. É aceite e é o que prevalece", prosseguiu.

Conceição reagiu ainda ao inquérito aberto pelo Conselho de Disciplina ao Portimonense, que no jogo contra o FC Porto (7-0) elegeu uma equipa de segundas escolhas. Para o técnico portista, "é uma vergonha esse inquérito a um treinador e uma equipa", considerando que "é o espelho do futebol português".

Críticas aos árbitros à parte, o técnico portista espera dificuldades hoje na receção ao Vizela, advertindo que "na parte final do campeonato, estes jogos ganham uma dimensão diferente". "O Vizela tem estes jogos como finais, tal como nós, eles para se manterem e nós para conquistarmos o título. Espera-nos um jogo competitivo e cabe ao FC Porto ir à procura dos três pontos", perspetivou.

Voltando à derrota sofrida em Braga, há uma semana, que acabou com a invencibilidade dos dragões no campeonato, ao fim de 58 jogos, o técnico portista admitiu que os dias que se seguiram não foram fáceis. "Foi uma reação difícil, por tudo aquilo que se passou no jogo. Felizmente não estamos habituados a perder muitas vezes, por isso foi um momento de olhar para dentro e para o que não fizemos e devíamos ter feito. A começar por mim, não soubemos desmontar a boa organização defensiva do Sp. Braga. Parabéns ao Sp. Braga por isso", disse, revelando que Matheus Uribe "está melhor e poderá estar nos convocados".