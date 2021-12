COM VÍDEO. Incidentes entre adeptos e polícia faz três feridos junto ao Estádio da Luz

Vários adeptos envolveram-se esta quarta-feira em confrontos com agentes policiais próximo do Estádio da Luz, cerca de meia hora antes do início do jogo entre o Benfica e o Dínamo de Kiev, a contar para a Liga dos Campeões.

Segundo a RTP, que avançou a notícia, houve registo de três feridos.

Em vídeo enviado ao DN, que aqui reproduzimos, é possível ver o lançamento de very lights e tochas pelo ar.

A subcomissária da PSP responsável pela comunicação confirmou à estação pública a existência dos feridos, mas disse que ninguém foi detido.