Com a família na bancada, António Silva aponta à estreia e a bater recorde na seleção

António Silva pode ser hoje uma das surpresas no onze de Portugal no jogo contra a Coreia do Sul, o que a confirmar-se permitirá ao jovem central benfiquista fazer história, tornando-se no jogador português mais novo de sempre a jogar num Mundial, com 19 anos, um mês e três dias.

Rúben Dias é um dos jogadores amarelados e em risco de exclusão caso veja um novo amarelo, e Santos não deverá arriscar, pelo que é muito provável que António Silva se estreie e forme dupla com Pepe no eixo defensivo de Portugal.

Coincidência ou não, o momento poderá ser testemunhado ao vivo pelos pais e o irmão do jovem benfiquista, que hoje vão assistir ao jogo no estádio. "Se amanhã [hoje] o meu menino entrar em campo, quero que o jogo corra bem. Irei estar a torcer por ele, pela equipa. O fundamental é que Portugal volte a ganhar, sonhamos estar cá no dia 18 para festejar com eles. Segurar as lágrimas? Já chorei uma vez na final da Youth League, e amanhã [hoje] se calhar vai acontecer de novo. É um sonho ver tanta gente a cantar o hino nacional, e o facto de ele estar ali...", disse ontem a mãe do defesa, no Qatar, em declarações à CNN Portugal.

"Quando o Benfica o elege como um jogador de potencial, começámos a acreditar ano após ano. É sempre um sonho. As coisas foram acontecendo e agora é um sonho que se tornou realidade", acrescentou o pai.

Até hoje, o jogador português mais jovem de sempre a representar Portugal num Mundial foi Paulo Futre, com 20 anos, três meses e seis dias, quando saltou do banco na vitória (1-0) frente a Inglaterra, no México1986.

Curiosamente, já neste Mundial, dois jogadores entraram diretamente para o top 5 dos mais novos de sempre de Portugal em Mundiais. Nuno Mendes (devido a lesão não joga mais na prova), que entrou para o segundo lugar da lista no jogo frente ao Uruguai. E Gonçalo Ramos, que saltou do banco no decorrer do jogo frente aos sul-americanos, e é o quarto mais novo de sempre.

António Silva jamais esquecerá o ano de 2022. Com 18 anos, começou a época a jogar na equipa B do Benfica, na II Liga. Mas as várias lesões de defesas-centrais na equipa principal, abriram-lhe de repente as portas no onze de Roger Schmidt. Agarrou a oportunidade com unhas e dentes, com exibições de nível até na Liga dos Campeões, e ganhou o lugar ao lado do veterano Otamendi.

Fernando Santos não teve dúvidas em chamá-lo ao lote de 26 eleitos. Nos dois jogos já disputados pela seleção no Qatar não saiu do banco, mas a partida com a Coreia do Sul deverá mesmo servir para se estrear... e fazer história.

Portugueses mais jovens em Mundiais:

1.º Paulo Futre (México1986)

20 anos, 3 meses e 6 dias

2.º Nuno Mendes (Qatar2022)

20 anos, 5 meses e 9 dias

3.º Cristiano Ronaldo (Alemanha2006)

21 anos, 4 meses e 6 dias

4.º Gonçalo Ramos (Qatar2022)

21 anos, 5 meses e 4 dias

5.º Gonçalo Guedes (Rússia2018)

21 anos, 6 meses e 17 dias

