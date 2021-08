Clube norueguês despede futebolista e adverte outros dez após festa de sexo no estádio

Um clube de futebol da I Liga da Noruega, o Brann, anunciou esta sexta-feira que despediu um jogador e emitiu advertências por escrito a outros dez após uma festa de sexo que estes organizaram no estádio do clube durante uma madrugada.

Outro jogador saiu após o incidente de 10 de agosto, que causou alvoroço na Noruega e provocou vaias de adeptos durante um recente jogo em casa.

De acordo com a imprensa nacional, os 12 jogadores saíram para jantar antes de irem a uma boate e depois seguiram para o estádio acompanhados por sete mulheres. As câmaras de segurança captaram os jogadores a fazer sexo no campo e no balneário.

"O clube tem trabalhado intensamente para resolver as graves quebras de confiança de 12 dos nossos jogadores", disse o Brann em comunicado, acrescentando que há "muitos rumores e especulações" a circular.

"Decidimos, portanto, despedir um dos nossos jogadores e avisar a outros dez com sérias advertências por escrito", disse o diretor-geral Vibeke Johannesen em comunicado.

Kristoffer Barmen, 28 anos, que joga pelo clube desde os 10 anos, foi despedido por causa do seu "papel fundamental" nos eventos noturnos, referiu o clube.

O advogado de Barmen, Eirik Monsen, disse em comunicado que o seu cliente ficou surpreendido com a decisão do clube e sentiu que estava a ser "tratado injustamente".

O jogador que saiu foi o guarda-redes Mikkel Andersen, que terá voltado para a Dinamarca depois de ele e a sua família terem recebido ameaças em casa devido ao incidente.

Os outros jogadores envolvidos não se manifestaram e não foram identificados.

A polícia também está a investigar denúncias de uma possível agressão sexual no estádio durante o incidente. Uma pessoa, que não foi publicamente identificada, é considerada suspeita.

O Brann está em último lugar na I Liga da Noruega, com 10 pontos, depois de vencer apenas dois dos primeiros 15 jogos no campeonato, mas está invicto há cinco jogos em todas as competições.