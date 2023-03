Clássico Benfica-FC Porto da I Liga disputa-se a 7 de abril

O clássico entre o líder Benfica e o FC Porto, atual segundo classificado, da 27.ª jornada da I Liga, vai ser disputado a 7 de abril, sexta-feira santa, às 18.00 horas no Estádio da Luz, anunciou a Liga de clubes esta terça-feira.

Na mesma ronda, o Sporting de Braga, terceiro, recebe o Estoril, no dia seguinte, às 20.30, enquanto o Sporting, quarto, joga em casa do Casa Pia, no domingo de Páscoa, às 18:00.

A Liga de clubes anunciou também os horários da 26.ª jornada, após a atual pausa para as seleções, com o Benfica a visitar o Rio Ave em 2 de abril, às 18:00, horas antes de o FC Porto receber o Portimonense, às 20:30.

No mesmo dia, às 15:30, o Sporting de Braga visita o Desportivo de Chaves, e, na véspera, o Sporting recebe o Santa Clara, às 20:30.

Programa da 26.ª Jornada:

- Sexta-feira, 31 mar:

Estoril Praia - Gil Vicente, 20:15

- Sábado, 01 abr:

Vizela - Casa Pia, 15:30

Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 18:00

Sporting - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 02 abr:

Desportivo de Chaves - Sporting de Braga, 15:30

Marítimo - Boavista, 15:30

Rio Ave - Benfica, 18:00

FC Porto - Portimonense, 20:30

- Segunda-feira, 03 abr:

Famalicão - Arouca, 20:15

Programa da 27.ª Jornada:

- Sexta-feira, 07 abr:

Santa Clara - Vizela, 15:30

Benfica - FC Porto, 18:00

Boavista - Vitória de Guimarães, 20:30

- Sábado, 08 abr:

Arouca - Marítimo, 15:30

Portimonense -- Rio Ave, 18:00

Paços de Ferreira - Famalicão, 18:00

Sporting de Braga - Estoril Praia, 20:30

- Domingo, 09 abr:

Casa Pia - Sporting, 18:00

- Segunda-feira, 10 abr:

Gil Vicente - Desportivo de Chaves, 20:15