Jorge Jesus e Sérgio Conceição pegaram-se no fnal do FC Porto-Benfica realizado em janeiro.

E ao 20.º confronto, Sérgio Conceição pode finalmente igualar as contas no duelo particular frente a Jorge Jesus. Quase dez anos depois do primeiro duelo entre os dois treinadores, o agora técnico portista tem a possibilidade na quinta-feira, no FC Porto-Benfica no Dragão (21.00, SportTV1), desta vez a contar para o campeonato, de alcançar o número de vitórias de Jesus nos duelos entre ambos. Para tal basta-lhe vencer, para chegar aos sete triunfos sobre aquele que em tempos foi seu treinador quando os dois representavam o Felgueiras.

É caso para dizer que Jesus está sob brasas. Uma nova derrota no Dragão, depois do desaire na Taça de Portugal, na semana passada, deixa o treinador do Benfica com o lugar seriamente ameaçado, cabendo a decisão da sua continuidade ao presidente Rui Costa. Jesus já viveu dias mais felizes na Luz, mas os últimos tempos têm sido de contestação por parte dos adeptos e mesmo internamente há quem defenda que já não tem condições. Uma derrota quinta-feira no Dragão deixa as águias a sete pontos do FC Porto quando estão ainda decorridas 16 jornadas. E a distância pode ser a mesma para o Sporting, caso os leões vençam amanhã na receção ao Portimonense.