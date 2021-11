Clássico à vista. FC Porto-Benfica na Taça de Portugal

O FC Porto vai jogar com o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal. O 37.º clássico da prova rainha do futebol português vai-se jogar no Estádio do Dragão no dia 21, 22 ou 23 de dezembro, uma semana antes de dragões e águias se defrontarem para o campeonato - jornada 16 da I Liga.

O sorteio realizado esta quinta-feira na Cidade do Futebol ditou ainda um Casa Pia-Sporting, um jogo que será especial para Rúben Amorim uma vez que foi no Casa Pia que começou a carreira de treinador. Já o detentor do troféu, o Sp. Braga, vai jogar com o Vizela. Já o Tondela joga com o Estoril, o Moreirense com o Mafra, o Famalicão com o Portimonense e o Rio Ave com o Belenenses SAD.

O sorteio ditou ainda que as duas equipas do Campeonato de Portugal, o Leça e Paredes, se defrontam entre si. A boa notícia é que pelo menos uma equipa da quarta divisão do futebol nacional terá um lugar nos quartos de final.

Esta tem sido uma Taça de Portugal dos mais fortes, com 11 equipas da I Liga ainda em prova (Sp. Braga, Sporting, Benfica, FC Porto, Portimonense, Vizela, Famalicão, Estoril, Belenenses, Tondela e Moreirense) e ainda três da II Liga (Casa Pia, Rio Ave e Mafra) e duas do Campeonato de Portugal (Leça e Paredes).

A final está marcada para o dia 22 de maio de 2022.

Todos os jogos dos oitavos de final



FC Porto-Benfica

Leça-União Paredes

Tondela-Estoril

Rio Ave-Belenenses SAD

Casa Pia-Sporting

Vizela-Sp. Braga

Mafra-Moreirense

Famalicão-Portimonense