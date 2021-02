City de Guardiola atropela Tottenham de Mourinho

O jogo entre o Manchester City e o Tottenham ou entre Guardiola e Mourinho acabou com um triunfo esclarecedor dos citizens (3-0). A imagem do treinador português a consolar os jogadores no final do encontro da 24.ª jornada da Premier League é revelador do que se passou em campo. Foi a quarta derrota em cinco jogos para a liga inglesa da equipa de Mourinho, que chegou a liderar o campeonato.

Os citizens de Rúben Dias (suplente), Bernardo Silva e João Cancelo alcançaram assim 23 jogos de invencibilidade, com 16 vitórias consecutivas, entre todas as competições. O médio Gündogan foi a figura do jogo ao marcar dois golos (50 e 66 minutos) e sofrer uma grande penalidade que deu origem ao primeiro golo do City - Rodri marcou com ajuda de preciosas informações de Ederson transmitidas por Bernardo Silva. O alemão é o melhor marcador da Premier League, com 11 golos somandos.

O Manchester City chegou assim aos 53 pontos, mais sete do que o Leicester, que, ontem, venceu o campeão Liverpool, por 3-1. Foi a terceira derrota consecutiva da equipa de Koop, que ainda não contou com Diogo Jota.

Os reds ainda estiveram a vencer com um golo de Salah, mas uma sucessão de erros permitiu que os foxes, com o português Ricardo Pereira a titular, fizessem a cambalhota no marcador, com golos de Maddison, Vardy e Barnes.

No outro jogo deste sábado, o Burnley (15.º) venceu, por 3-0, na visita ao Crystal Palace (13.º), e já está 11 pontos acima da zona de descida, ocupada por Fulham (15 pontos, menos um jogo), West Bromwich (12) e Sheffield United (11).