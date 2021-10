Circuito de Portimão fora do Mundial de Fórmula 1

O circuito de Portimão ficou fora do calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2022, que foi revelado esta sexta-feira pela organização no seu site oficial.

O Grande Prémio de Portugal tinha sido integrado no calendário nos dois últimos anos, tendo o britânico Lewis Hamilton vencido ambos, mas desta vez ficou de fora de uma lista de 23 provas que tem início a 20 de março no Bahrein e encerra 20 de novembro em Abu Dhabi.

A grande novidade é o Grande Prémio de Miami, que pela primeira vez faz parte do Mundial de Fórmula 1, disputando-se a 8 de maio. Destaque ainda para o regresso das corridas a Austrália, Canadá, Singapura e Japão, que foram canceladas no Mundial de 2021 devido à pandemia. Ao contrário, a prova chinesa, em Xangai, volta a não fazer parte do calendário devido às restrições do governo chinês nas entradas no país por causa da covid-19.

Eis todos os Grandes Prémios agendados para 2022, que terá ainda de ser aprovado pelo Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel:

20 de março: Bahrain (Sakhir)

27 de março: Arábia Saudita (Jeddah)

10 de abril: Austrália (Melbourne)

24 de abril: Emilia Romagna (Imola, Itália)

8 de maio: Miami (EUA)

22 de maio: Espanha (Barcelona)

29 de maio: Mónaco

12 de junho: Azerbaijão (Baku)

19 de junho: Canada (Montreal)

3 de julho: Reino Unido (Silverstone)

10 de julho: Áustria (Spielberg)

24 de julho: França (Le Castellet)

31 de julho: Hungria (Budapeste)

28 de agosto: Bélgica (Spa)

4 de setembro: Países Baixos (Zandvoort)

11 de setembro: Itália (Monza)

25 de setembro: Rússia (Sochi)

2 de outubro: Singapura

9 de outubro: Japão (Suzuka)

23 de outubro: EUA (Austin)

30 de outubro: México (Cidade do México)

13 de novembro: Brasil (São Paulo)

20 de novembro: Abu Dhabi