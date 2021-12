Chuva de peluches em jogo da liga espanhola

Chuva de peluches no intervalo do Bétis-Eibar

O intervalo do jogo deste domingo entre Bétis e Real Sociedad, em Sevilha, ficou marcado por uma chuva de peluches.

O momento já faz parte da tradição do clube andaluz em época natalícia, com os seus adeptos a atirarem peluches para o relvado com o objetivo de serem entregues a crianças desfavorecidas da cidade de Sevilha.

No que ao futebol diz respeito, o Betis goleou a Real Sociedad por 4-0, na 17.ª jornada da I Liga espanhola, e consolidou o terceiro lugar, com destaque para o bis do lateral esquerdo Alex Moreno.

A equipa andaluza chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Alex Moreno, e na segunda parte chegou à goleada, perante um adversário que pareceu acusar desgaste do jogo de quinta-feira, para a Liga Europa, no qual venceu os holandeses do PSV Eindhoven, por 3-0.

Juanmi, aos 57 minutos, marcou o segundo, o internacional francês Nabil Fekir assinou o terceiro, aos 67, cabendo a Alex Moreno 'bisar' e dar contornos de goleada ao resultado, aos 79.

Com este triunfo, o Betis segue firme no terceiro posto, com 33 pontos (17 jogos),